Янукович поговорил по телефону с вице-президентом США
07:04, 25 мая 2010Политика
1576 0
Байден отметил "существенный прогресс"
Руководство США поддерживает курс реформ, начатых Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил вице-президент США Джо БАЙДЕН в ходе телефонного разговора с В.ЯНУКОВИЧЕМ, который состоялся в понедельник.
Стороны также обсудили широкий круг вопросов двустороннего и международного сотрудничества, состояние европейской и мировой экономики.
Во время беседы был отмечен существенный прогресс в восстановлении добрососедских отношений Украины и России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter