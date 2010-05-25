Янукович поговорил по телефону с вице-президентом США

Руководство США поддерживает курс реформ, начатых Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил вице-президент США Джо БАЙДЕН в ходе телефонного разговора с В.ЯНУКОВИЧЕМ, который состоялся в понедельник.

Стороны также обсудили широкий круг вопросов двустороннего и международного сотрудничества, состояние европейской и мировой экономики.

Во время беседы был отмечен существенный прогресс в восстановлении добрососедских отношений Украины и России.