Украинцы Европы требуют от власти соблюдения Конституции (фото)

Украинцы, проживающие в странах-членах Европейского Союза, 23 мая провели вече, во время которого выразили обеспокоенность действиями новой власти в Украине.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ.

По его информации, это общеевропейское мероприятие инициировали Христианское общество украинцев Италии, Гражданская инициатива украинцев в Польше, Союз украинцев в Португалии и Украинское общество в Испании. К проведению акции активно приобщился Европейский конгресс украинцев, объединяющий украинские организации в 23-х странах Европы.

”Выбор даты веча был неслучайным. Собственно, на Зеленые праздники в 1979 году во время своего первого визита в Польшу Папа Римский Иоанн Павел ІІ молился о сошествии Святого Духа на эту страну, порабощенную коммунизмом. Это событие считается началом глобальных перемен в Центрально-Восточной Европе”, - отмечается в сообщении, текст которого передан УНИАН.

Главная цель веча – донести Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины позицию украинцев Европы относительно последних шагов власти, а также озвучить ее широкой общественности стран проживания.

“Общеевропейское вече является общественной инициативой украинских обществ Европы и не имеет никакого отношения к политическим партиям в Украине», - отмечается в сообщении.

Поводом к созыву веча стала обеспокоенность украинцев Европы последними действиями власти в экономической, политической и гуманитарной сферах.

По просьбе обществ в украинских церквях различных конфессий состоялись богослужения за Украину и за просветление Святым Духом украинской власти и народа.

Во второй половине дня в Мюнхене, Риме, Лиссабоне, Афинах, Варшаве, Флоренции, Мадриде, Таллинне и других крупных городах Европы состоялись народные веча. Это была первая скоординированная протестная акция украинцев за рубежом, которая одновременно происходила в таком количестве городов.

Участники акции также одобрили совместное обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

“Методы правления и провальная политика новой украинской власти ставят под сомнение существование Украины как независимого государства. За три месяца президентства В.ЯНУКОВИЧА практически вся власть сосредоточилась в одних руках. Невосприятие этой политики половиной избирателей игнорируется. Новый Президент, вопреки своим предвыборным обещаниям, даже не пытается стать Президентом всей Украины», - говорится в обращении.

Украинцы Европы отметили, что невозможно назвать политикой национальных интересов действия новой украинской власти, в частности, обмен продления сроков пребывания Черноморского флота России в Севастополе на “призрачные” скидки на газ, консолидацию власти и создание парламентского большинства “на незаконной индивидуальной основе”, уголовное преследование политических оппонентов, свертывания свободы слова, назначение министром образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, а также установление в Запорожье памятника Иосифу Сталину.

“Сегодня угроза независимости Украины больше, как никогда раньше. Эти действия могут привести к полному уничтожению Украинского государства, гражданского общества и культуры.

Мы, граждане Украины и этнические украинцы, находясь вдалеке от родной земли, остаемся частью украинского народа и не будем стоять в стороне общественных процессов, происходящих на Родине”, - подчеркнули участники веча.

Они выразили протест против антиукраинских действий власти и требуют прекратить нарушение Президентом, премьер-министром и Верховной Радой положений Конституции и законов Украины, обжаловать в Конституционном Суде и денонсировать соглашение с Россией о продлении срока базирования Черноморского флота РФ в Крыму, официального опровержения заявления Президента В.ЯНУКОВИЧА в Парламентской Ассамблее Совета Европы о том, что Голодомор 1932-1933 годов не может считаться геноцидом украинского народа, прекратить все действия по поглощение стратегических объектов украинской экономики Россией или любой другой страной.

Украинцы Европы также требуют прекратить свертывание свободы слова в Украине, не допускать уголовного преследования политических оппонентов, обеспечить выполнение статьи 10 Конституции Украины о государственном языке во всех сферах жизни, начать и провести реформы судебной системы, экономики, системы здравоохранения, социальной сферы.

Фото предоставлены участниками и организаторами вече