Тимошенко помолилась, поставила свечу и послушала "Заповіт"

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в мероприятиях по случаю 149-й годовщины со дня перезахоронения праха Тараса Шевченко.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, она, в частности, приняла участие в поминальной службе в Церкви Рождества Христова, панихиду в которой отправил Святейший патриарх ФИЛАРЕТ вместе с духовенством Украинской православной церкви Киевского патриархата.

До начала богослужения Ю.ТИМОШЕНКО помолилась перед алтарем и поставила свечу за упокой души Великого Кобзаря.

На богослужении присутствовали депутаты от БЮТ и представители партии "Наша Украина".

В этой церкви в мае 1861 года был установлен гроб с телом Т.Шевченко на пути следования из Санкт-Петербурга в Канев. Архиепископ Петр Лебединцев отслужил молебен за поэта.

После панихиды Ю.ТИМОШЕНКО вместе с заместителем председателя Верховной Рады Николаем ТОМЕНКО и депутатами от БЮТ возложила цветы к памятнику Т.Шевченко в парке перед красным корпусом Киевского национального университета.

После возложения цветов и венков память Кобзаря почтили минутой молчания и прозвучал "Заповіт" на музыку Николая Лысенко.