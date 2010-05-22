Янукович и Медведев пытаются приучить Украину к своим визитам

Частые встречи президентов и глав правительств Украины и России могут стать "дымовой завесой", благодаря которой легче будет подписать незамечено непопулярные среди части украинцев договоренности.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

Он не исключил, что целью значительного количества взаимных визитов украинских и российских высокопоставленных должностных лиц, среди прочего, может быть выработка у людей "определенного иммунитета" на них.

"Это создание такой себе дымовой завесы: какая-то двадцатая встреча, на которой подписано десятое соглашение, что в конечном итоге, кроме экспертов, никого это не будет интересовать", - сказал аналитик.

А.ШЕПТИЦКИЙ считает, что не стоит переоценивать факта того, что во время последнего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину не был подписан ряды договоров об экономическом сотрудничестве, в частности, в энергетической сфере.

По мнению эксперта, этот факт не дает оснований делать вывод, что новая украинская власть продемонстрировала готовность отстаивать национальные интересы государства.

"Есть еще 5 лет. ПУТИН может говорить МЕДВЕДЕВУ, это отложится, это не убежит", - предположил аналитик.

В то же время он положительно оценил подписанное соглашение о демаркации украинско-российской границы, что будет иметь положительное влияние на отношения Украины с Европейский Союзом, но отметил, что совместная декларация по Приднестровью не порадует европейских партнеров украинцев.

"Для Украины - это не дело жизни и смерти, но с точки зрения перспектив ЕС и европейской безопасности, Приднестровье является одним из вызовов. Здесь неожиданно Украина оказывается на стороне РФ", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, ряд обозревателей ожидали во время визита Д.МЕДВЕДЕВА в Киев 17-18 мая соглашений об экономическом сотрудничестве, которые, по мнению представителей украинской оппозиции, несли угрозу национальным интересам Украины. Эта встреча двух президентов стала седьмой со времени прихода к власти В.ЯНУКОВИЧА.

Ряд экспертов считают невыгодным для Украины создание газотранспортного консорциума с Россией, объединение "Нафтогаза" с "Газпромом", передачу контроля над активами авиационной промышленности россиянам и полную зависимость от поставок ядерного топлива из РФ, что, по некоторым данным, включают договоры, которые готовятся к подписанию сторонами.