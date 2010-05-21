Азаров рассчитывает, что Россия откажется от Южного потока

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ рассчитывает, что Россия откажется от строительства магистрального газопровода "Южный поток" и присоединится к участию в модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в эфире Первого национального телеканала.

"Я на каждой встрече с ПУТИНЫМ приводил аргументы, говорил, что "Северный поток" начали строить, и мы это уже не изменим, а вот "Южный поток" еще не начали строить. Я приводил расчеты, говорил, что нерентабельно его строить. Рентабельно вложить деньги в модернизацию нашей газотранспортной системы вместе с европейцами и уделить внимание надежному и относительно дешевому способу подачи газа в Европу", - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр рассчитывает, что российская сторона начала прислушиваться к аргументам Украины. "Я так осторожно говорю, что начали прислушиваться. Я не говорю, что есть какие-то решения, но к нашим аргументам начали прислушиваться", - добавил он.

По его мнению, Россия вместе с Европой "совершенно осознанно" приняла решение о строительстве газопроводов в обход Украины, убедившись в нестабильности ситуации в Украине. "Мощность этих обходных газопроводов такова, что если они будут работать в полном объеме, то украинская газотранспортная система не будет выполнять функцию транзита, то есть станет никому не нужной", - убежден Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. "Южный поток" (South Stream) является российско-итальянским проектом газопровода, который должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну. Далее его две ветви планируются через Балканский полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные маршруты пока не утверждены. Согласно планам, газопровод должен вступить в строй к 2015 году.

Планируемая мощность "Южного потока" составляет 63 млрд. куб. м. газа в год. Стоимость проекта оценивается в 8,6 млрд. евро.