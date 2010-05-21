Ахметова признали благотворителем десятилетия

Бизнесмен, народный депутат Украины, учредитель фондов «Развитие Украины» и «Эффективное управление» Ринат АХМЕТОВ признан благотворителем десятилетия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», 20 мая вышел первый номер рейтинга «ТОП-100. Лидеры бизнеса Украины – 10 лет развития». Один из первых разделов оценивает деятельность благотворителей Украины. Впервые в истории украинской журналистики было проведено уникальное исследование благотворительности за 10-летний период.

Лидером рейтинга стал Р.АХМЕТОВ. Второе и третье места заняли Виктор ПИНЧУК и Елена ФРАНЧУК. Вадим НОВИНСКИЙ и Александр ФЕЛЬДМАН получили одинаковое количество баллов. Замыкают рейтинг Петр ПОРОШЕНКО, Евгений ЧЕРНЯК, Борис КОЛЕСНИКОВ и Екатерина ЮЩЕНКО.

Рейтинг составлен на основании экспертной оценки. Кроме членов редакции «Украинской инвестиционной газеты», экспертами выступили президент АПН Украины Василий КРЕМЕНЬ, директор Украинского форума благотворителей Анна ГУЛЕВСКАЯ-ЧЕРНЫШ, генеральный директор национального заповедника «София Киевская» Неля КУКОВАЛЬСКАЯ, директор Института высшего образования КНЭУ Лариса АНТОНЮК, заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Людмила ВОЛЫНЕЦ.

Оценивали вклад в развитие общества, актуальность оказания благотворительной помощи в рамках страны, пиар-активность благотворителя, умение управлять своей благотворительностью и ориентация на результат, достижение поставленных целей по сравнению с задекларированными, объем вложенных инвестиций и прозрачность работы.

Награждал победителей вице-премьер Украины Сергей ТИГИПКО.

Как отметил директор фонда «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ, «для фонда это чрезвычайно важное событие: сегодня мы получили четкий сигнал от общества – мы делаем правильные вещи, движемся в нужном направлении, и наша деятельность приводит к качественным преобразованиям. За прошедшие 10 лет благотворительность прошла от зачаточной стадии до стандартов, близких к мировым. И такие исследования помогают выбрать каждому из благотворителей правильный путь развития».

По словам главного редактора журнала «ТОП-100. Лидеры бизнеса Украины» Игоря ЛЯШЕНКО, «лидерство в бизнесе и высокие стабильные доходы накладывают на руководителей и собственников компаний определенные общественные обязательства. Поэтому, проводя исследование экономики и составляя рейтинг, мы не могли оставить без внимания оценку благотворительной деятельности».