Тимошенко: Янукович читает Конституцию так же, как Чехова и Ахматову

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что отмена действующей властью местных выборов, которые должны были состояться весной 2010 года, является грубым нарушением Конституции Украины со стороны Президента.

Об этом она сказала в интервью изданию "Левый берег".

"ЯНУКОВИЧ дал команду коалиции проводить местные выборы осенью - в октябре или ноябре. Но недопустимо, чтобы какие-либо выборы проходили не по Конституции - по указанию ЯНУКОВИЧА. Отмена местной кампании этой весной - беспрецедентно само по себе. Еще один пример коррозии демократии", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению лидера оппозиции, Президент В.ЯНУКОВИЧ решил "сначала расставить админресурс, сформировать всю вертикаль исполнительной власти, а уже потом устраивать местные выборы. Как всегда фальшивые".

"А Конституция? Основной Закон он (ЯНУКОВИЧ) читает так же, как Чехова, Ахматову. Хотя это и не осложняет ему руководство страной", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что БЮТ настаивает на проведении любых выборов исключительно в сроки, установленные Основным Законом государства.