Эксперт: сегодня в Украине вместо темников появились «устники»

Независимый журналист Вахтанг КИПИАНИ считает, что сегодня в украинском информационном пространстве нет “темников”, но появились “устники”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИПИАНИ сказал во время дискуссии по проблемам информационного пространства Украины “МеДИАгноз 2010: вирус цензуры”, которая состоялась сегодня в Киеве.

“Время темников прошло в 2004 году. Но сейчас наступило время “устников”, которые невозможно зафиксировать”, - сказал журналист, комментируя ситуацию в украинских СМИ.

В свою очередь, телеведущий Андрей КУЛИКОВ выступил с инициативой провести конкурс журналистского мастерства, на котором продемонстрировать материалы, которые не были обнародованы из-за цензуры.

По его мнению, в марте 2005 года ситуация со свободой слова в Украине была аналогична той, что была в марте 2010 года.

“В материалах о власти – засилье “паркета”, искусственные информационные поводы... Я помню, в марте 2005 года было также. Это естественной процесс...”, - отметил А.КУЛИКОВ.

В свою очередь, журналист Виталий ПОРТНИКОВ считает, что на протяжении последних 5 лет принципы свободы слова соблюдались в Украине благодаря владельцам СМИ.

“Так называемая свобода слова в 2004-2010 годах в Украине держалась только благодаря тому, что одни олигархи не могли найти взаимопонимания с другими олигархами, держа при себе игрушечных политиков”, - В.ПОРТНИКОВ.

Он также выразил убеждение, что журналисты частных СМИ не должны апеллировать к власти по поводу вопросов цензуры, а должны вести дискуссию на эту тему с владельцами тех медиа, в которых работают.