У Тимошенко рассказали о «крупнейших провалах» правительства Азарова

Деятельность нового правительства только за два месяца привела к уничтожению позитивных тенденций возобновления роста промышленного производства, который наблюдался во времена правительства Юлии ТИМОШЕНКО, и к провальной ситуации с возвращением НДС.

Об этом сегодня на брифинге в Верховной Раде заявил министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам А.СЕНЧЕНКО, согласно статистическим данным, в апреле индекс промышленного производства снизился на 1,8%.

«Это, в сущности, проедание позитивной динамики, которой добилось правительство ТИМОШЕНКО. Этот показатель является чрезвычайно тревожным, и власть его сегодня замалчивает», - сказал он.

При этом А.СЕНЧЕНКО напомнил, что последние полгода деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО - с сентября 2009 года по март 2010 года - сохранялась позитивная тенденция роста индекса промышленного производства.

А.СЕНЧЕНКО обратил внимание на то, что фактически все промышленные регионы страны в апреле текущего года сработали плохо, что, по его словам, является результатом отсутствия настроенной системной работы действующей власти с бизнес-средой. «Власть начала не с диалога с бизнесом и промышленностью, а с дополнительного фискального давления на бизнес и промышленность», - сказал он.

Кроме того, министр финансов оппозиционного правительства заявил, что вторым провалом действующего правительства является рост задолженности по возвращению налога на добавленную стоимость до 31 млрд.грн.

А.СЕНЧЕНКО напомнил, что в 2007-2008 годах правительство Ю.ТИМОШЕНКО унаследовало 11 млрд. грн. задолженности по НДС, но в то же время именно правительство Ю.ТИМОШЕНКО впервые в истории Украины вернуло НДС НАК «Нафтогаз Украины».

«Те 22 млрд. грн. невозвращенного НДС, о которых так долго и громко говорили в правительстве ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА как о долгах правительства ТИМОШЕНКО, - это 11 млрд. грн. долгов, которые остались в наследство от правительства ЯНУКОВИЧА в 2007 году, а также 10 млрд., которые вернули НАК», - сказал он.

В то же время, по словам А.СЕНЧЕНКО, всего за два месяца работы правительства ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА задолженность по возвращению НДС увеличилась в 1,5 раза, и составляет теперь 31 млрд. грн.

Министр финансов оппозиционного правительства также отметил, что утвержденный спешно госбюджет-2010 не дает ответа ни предпринимателям, ни предприятиям, каким образом возвращать НДС в будущем.

«В бюджете заложен механизм, который предусматривает вместо денег выдавать предприятиям макулатуру, по которой они когда-то, при следующих правительствах, возможно, получат эти деньги», - сказал он.

«Эта провальная ситуация с возвращением НДС, а также провальная ситуация, связанная с индексом промышленного производства, - это два наибольших провала правительства ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА», - резюмировал А.СЕНЧЕНКО.