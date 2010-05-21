У Грымчака - не инфаркт

Народный депутат Украины Юрий ГРЫМЧАК госпитализирован в больницу в предынсультном состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил адвокат депутата Юрий МАРТЫНЕНКО.

«Ю.ГРЫМЧАК находится в медицинской клинике «Борис», вчера он был доставлен туда около 22-х часов вечера каретой скорой медицинской помощи, был помещен в реанимационное отделение, и сейчас он находится в палате интенсивного лечения. Предварительный диагноз – предынсультное состояние», - сказал Ю.МАРТЫНЕНКО.

По словам адвоката, сейчас депутат чувствует себя «более или менее хорошо», но из палаты не выходит.

Ю.МАРТЫНЕНКО считает, что ухудшение состояния здоровья Ю.ГРЫМЧАКА связано с полученными 27 марта в Верховной Раде телесными повреждениями.

«Тогда он получил сотрясение головного мозга, получил многочисленные удары по телу и по голове», - объяснил адвокат.

По его словам, это подтверждено результатами судебной экспертизы.

Ранее сообщалось, что Ю.ГРЫМЧАК вчера вечером был госпитализирован в одну из киевских больниц с инфарктом.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева после этого возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело против народных депутатов Украины Ю.ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговором группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).

В ВР из Генеральной прокуратуры поступило представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности отдельных народных депутатов от оппозиции за совершенные ими действия 27 апреля в парламенте.

Сегодня, 21 мая, Печерский районный суд города Киева перенес на 3 июня рассмотрение жалоб народных депутатов А.ПАРУБИЯ и Ю.ГРЫМЧАКА об отмене постановления прокуратуры относительно возбуждения против них уголовного дела в связи с событиями 27 марта в Верховной Раде.