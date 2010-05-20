Янукович о подходах, принципах и развитии науки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что всегда был реформатором “и никогда не верил в то, что можно хорошо жить по-старому”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи со студентами и преподавателями Восточноукраинского университета им. Владимира Даля в Луганске.

"Я всегда был реформатором и никогда не верил в то, что можно хорошо жить по-старому", - заявил он. При этом Президент добавил, что должны меняться подходы, а принципы оставаться неизменными.

Говоря о развитии науки, Президент отметил: "Нас ожидает большой творческий процесс. Мы постараемся максимально убрать те препятствия, которые мешали развитию высшей школы".

В.ЯНУКОВИЧ лично вручил награды лучшим научным деятелям университета и принял участие в церемонии открытия памятника Владимиру Далю, осмотрел музей университета.

Как сообщал УНИАН сегодня Президент Украины осуществил рабочую поездку в Луганск. Он ознакомился со строительством объездной автодороги вокруг Луганска, принял участие в торжественном открытии Дворца счастья после его реконструкции. Главным пунктом программы рабочей поездки Президента стало его участие в заседании Регионального комитета по экономическим реформам. В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы экономического и социального развития Луганской области и предложения к программе экономических реформ. Президенту были представлены наиболее интересные проекты, которые по мнению членов регионального комитета, являются ведущими для экономических реформ не только в Луганской области, но и в Украине.