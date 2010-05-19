Кириленко просит обнародовать документы, подписанные 17 и 18 мая

Народный депутат Украины, председатель партии "За Украину!" Вячеслав КИРИЛЕНКО обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой предоставить ему, как народному депутату, полные тексты всех документов, подписанных 17 и 18 мая в Киеве представителями Украины и Российской Федерации, включая министров, представителей министерств, ведомств и государственных предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “За Украину!”.

В обращении к Н.АЗАРОВУ парламентарий отмечает, что во время визита в Украину государственной делегации Российской Федерации во главе с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ был подписан ряд украинско-российских документов.

“Вместе с тем тексты межправительственных документов не обнародованы, что осложняет анализ их содержания и влияния на жизнь украинских граждан”, - объясняет В.КИРИЛЕНКО.

Справка УНИАН. 17 мая Д.МЕДВЕДЕВ и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписали Совместное заявление президентов Украины и РФ об урегулировании Приднестровской проблемы; Совместное заявление по вопросам безопасности в Черноморском регионе и Совместное заявление по вопросам европейской безопасности.

Кроме того, после завершения III заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов. В частности, главы государств приняли Итоговый протокол третьего заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Также в присутствии глав государств был подписан ряд двусторонних документов: Соглашение между Украиной и Российской Федерацией о демаркации украинско-российской государственной границы; Межправительственное Соглашение о сотрудничестве в отрасли использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; Соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования и науки России о первоочередных мероприятиях по развития научно-образовательного сотрудничества на 2010–2012 годы; Программа сотрудничества между Министерствами культуры Украины и России на 2010–2014 годы, а также Соглашение о межбанковском сотрудничестве между АО «Укрэксимбанк» и ОАО «Банк ВТБ».