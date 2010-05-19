Винский не понимает, зачем играться в сельсоветы

Базовым звеном местного самоуправления должны быть городские и районные советы, которые представляют не меньше 35 тысяч населения. В то же время сельсоветы и райгосадминистрации следует ликвидировать. Об этом председатель партии «Народная власть» И.Винский заявил в эфире передачи «Украина европейская» на первом канале Национальной радиокомпании Украины в среду, 19 мая.

Отметив что административно-территориальная реформа входит в число самых неотложных, Иосиф Винский сказал: «Я не могу понять логики существования сельского совета в селе, в котором живет 400 человек, из которых 350 - пенсионеры. Сельсовета, который не имеет ни финансового, ни имущественного, ни кадрового ресурса».

По словам политика, «если нужно избрать старосту, который ставил бы печати на справки, то это можно сделать, но зачем играться, что это сельский совет?»

По мнению И.Винского, отмена сельсоветов сразу высвободит колоссальные ресурсы, «радикально уменьшит расходы на содержание аппарата, который фактически сегодня не занят работой», а объединение в одну административную единицу десяти или двенадцати сел и создание органа, который будет иметь определенные материальные и финансовые возможности, в итоге пойдет на пользу людям.

«Есть пример той же Польши, где самое низкое звено – гмина. Это то звено, у которого реально есть ресурсная база и которая может дать порядок школе, больнице, которая может обеспечить захоронение людей, определенные коммунальные услуги для людей, которые живут на этой территории, и тому подобное. Мы должны к этому прийти, и для этого нужно политическое решение», - считает И.Винский.

Лидер народников убежден, что «базовым уровнем местного самоуправления должны быть город и район, и это должна быть территория с населением не меньше 35-40 тысяч населения». При этом, по его словам, должна быть четко определена принадлежность той или другой территории.

«Сегодня же у нас в селе руководит сельсовет, а за территорией села – государственная районная администрация, которая вообще не имеет представительского мандата и полномочий от населения, поскольку назначена сверху», - отметил он.

В соответствии с приведенными тезисами, Иосиф Винский выступил за внесение изменений в Конституцию, которые будут расширять полномочия органов местного самоуправления: «И выдумывать ничего не нужно, просто следует взять Европейскую хартию местного самоуправления - там все расписано от «А» до «Я».

«В Европе не бывает признания ни одной страны демократической, если в ней отсутствует полноценное местное самоуправление, которое не смотрит, кто ему из Киева распишет 12 тысяч бюджетов (ведь было такое предложение), а которое имеет собственные средства, которые использует на собственное усмотрение в интересах тех людей, которые его избирают», - резюмировал И.Винский.