Медведев дал Путину 14 поручений относительно Украины

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ по результатам третьего заседания Украинско-Российской Межгосударственной комиссии дали своим правительствам 14 поручений, по которым будут готовиться будущие межгосударственные и межведомственные двусторонние соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сегодня на брифинге.

Он отметил, что речь идет о сотрудничестве во многих важных сферах и отраслях. Среди них важнейшими являются энергетика, авиастроение, транспортировка нефти через территорию Украины, машиностроение, судостроение.

А.ГОНЧАРУК отметил, что президенты не определили конкретных сроков подготовки этих соглашений.

«Но некоторые из этих документов могут быть подготовлены к следующему заседанию Украинско-Российской Межгосударственной комиссии, которое состоится в октябре-ноябре 2010 года», - сообщил А.ГОНЧАРУК.