Фирташ: вырвать изо рта Москвы то, что они уже съели, будет сложно

Украинский бизнесмен, совладелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ не верит, что произойдет слияние «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом Д.ФИРТАШ заявил в комментарии журналистам после окончания вчерашнего Украинско-российского экономического форума при участии президентов Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, пишет сегодня «Украинская правда» в статье «Украинская спецоперация с Медведевым не удалась».

Комментируя предложение премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА о слиянии "Нафтогаза" и "Газпрома", бизнесмен заявил: «Я считаю, что это неправильно. И я не верю, что это произойдет. Но я не в правительстве и не веду переговоров».

На вопрос «Почему неправильно?», Д.ФИРТАШ ответил: «Потому что тогда Россия поглотит Украину. Посчитайте, сколько стоит «Газпром» и сколько – «Нафтогаз»? Можно на это идти, но, предложив России, что мы купим половину «Газпрома». А для этого нам с вами нужны деньги и их одобрение».

«Они же больше работают с имперской замашкой и хотят поглотить «Нафтогаз», а не что-то нам отдать. Поэтому я не верю, что слияние с «Газпромом» произойдет», - цитирует УП Д.ФИРТАША.

Комментируя обращения украинских бизнесменов к Д.МЕДВЕДЕВУ относительно гарантий транзита российскими газопроводами среднеазиатского газа для Украины, Д.ФИРТАШ высказал мнение, что «Украина вправе требовать то, что она требует. Действительно, Украина за последние два с половиной года потеряла самую влиятельную вещь - это газ из Средней Азии. Верно говорили все мои коллеги, а я специально молчал, не брал слова, потому что это было бы неправильно - но по логике Украина должна иметь газ из Узбекистана, Казахстана и Туркмении...»

По его словам, «до 2007 года Украина поставляла в Туркмению на 1,5-2 миллиарда долларов товаров! Сегодня мы платим за газ деньги и не знаем, куда деть свою продукцию. Нам выгодно вернуться...».

«Вы слышали ответ Президента России. Они свою позицию в Средней Азии закрепили, - посетовал Д.ФИРТАШ. - Вырвать изо рта то, что они уже съели, будет сложно».