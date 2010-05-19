Эксперт решил, что политическая элита находится в глубоком кризисе

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что идеологическая усталость общества может привести к усилению авторитаризма.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

По мнению эксперта, политическая элита страны находится в глубоком кризисе, демонстрируя удаленность от своих избирателей и их проблем, что означает перерастание политического кризиса в кризис идей.

«В стране давно уже нет политического кризиса. Тот колоссальный разрыв между политикумом и избирателями, тотальное непонимание сущности проблем рядового украинца – это все свидетельство кризиса идей и сознания элиты, а не социально-политического. Избиратель сегодня дезориентирован, он не видит позитивных изменений, не понимает, почему политики настолько безответственны, и не видит между ними разницы», - отмечает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По словам эксперта, такая позиция основных политических игроков приводит к росту части протестного электората и усилению политической апатии.

Эксперт считает, что «креативный кризис в политической коммуникации может иметь плачевные последствия для страны». В частности, отмечает он, «политическая усталость общества приводит, как правило, к появлению предпосылок к авторитаризму. Причиной этого может стать как идейный вакуум оппозиции, так и стремление усилить вертикаль власти команды Виктора ЯНУКОВИЧА».