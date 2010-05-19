Азаров назвал главный результат визита Медведева

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что визит Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев позволяет восстановить добрососедские отношения и доверие между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительства.

«Результаты визита были ожидаемыми, потому что были достаточно подготовлены благодаря очень интенсивному межгосударственному, межправительственному диалогу, который восстановил нормальные добрососедские и взаимовыгодные отношения между Украиной и Россией», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, главным результатом визита Д.МЕДВЕДЕВА стало создание фундамента для постепенного восстановления связей во всех сферах жизнедеятельности, дальнейшего углубления экономического, научного, гуманитарного сотрудничества. «И главное – для восстановления доверия между руководством страны и народами», - сказал он.

Н.АЗАРОВ отметил, что в рамках визита были подписаны анонсированные украинско-российские соглашения, информацию о которых в парламенте представил первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ.

Н.АЗАРОВ считает, что подписание соглашения о демаркации границ засвидетельствовало, что Украина способна решать «масштабные многолетние проблемы на основе взаимопонимания, с учетом национальных интересов каждой из сторон». «Это достояние, которое будет служить нам на много и много лет вперед», - отметил он.

Глава украинского правительства напомнил, что по результатам переговоров руководства Украины и России национальным правительством были даны поручения относительно подготовки других документов, которые обеспечивают развитие взаимного сотрудничества.

«Членам правительства и правительству в целом нужно сосредоточиться на наполнении практическим содержанием платформы сотрудничества, которая создана решениями межгосударственной комиссии, президентами Украины и России», - подчеркнул премьер.