Тимошенко призналась, что ей страшно

«Значимые политические или бизнесовые судебные споры теперь разрешать будет не суд - ЯНУКОВИЧ в своем кабинете в Межгорье». Так в интервью «Левому берегу» лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прокомментировала принятие Верховной Радой закона, согласно которому решения Президента, парламента и Высшего совета юстиции может обжаловать только Высший административный суд Украины, причем специально формируемой коллегией.

То словам Ю.ТИМОШЕНКО, «думаю, это - конец системы правосудия в Украине. О том, что в стране существуют суды, можно забыть. Этим законом Высшему совету юстиции, который на 2/3 состоит из людей ЯНУКОВИЧА (квота Президента, Генеральной прокуратуры, парламента, Кивалов и Ко) дано право быстро и без шума «казнить» любого неугодного судью. Наверняка, в ближайшие дни несколько десятков судей всех уровней будут показательно уволены. Для устрашения остальных».

По прогнозу лидера БЮТ, «в ближайшие недели костоломы из группы по подготовке к проведению судебной реформы предпримут еще кое-что. «Независимой» Высшей раде юстиции дадут право назначать руководителей всех судов, включая высшие специальные. Что, конечно, сделает их послушным инструментом в руках ЯНУКОВИЧА. Верховный Суд они планируют лишить права рассматривать дела, закрепив за ним лишь методологические функции».

«Значимые политические или бизнесовые судебные споры теперь разрешать будет не суд - ЯНУКОВИЧ в своем кабинете в Межгорье. Разрешать, опираясь на свое скудное образование и инстинкты неандертальца…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Если честно, страшно. Страшно в первый раз с момента прихода в политику», - добавила лидер БЮТ.

По ее словам, «важно, чтоб страшно стало остальным - политикам, судьям, представителям различных элит, от которых многое зависит. Страх должен дать силы для самосохранения».