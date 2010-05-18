Комитет защиты Украины создан в Кировоградской области

В Кировоградской области активисты национал-патриотических партий, общественных, творческих и правозащитных организаций объявили о создании областной организации Народного комитета защиты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в состав Комитета вошли представители областных организаций партий: ВО «Батькивщина», «Народная Самооборона», Народный Рух Украины, Украинская Народная Партия, ВО «Свобода», Христианско-демократический Союз, «Реформы и Порядок», УРП «Собор», Конгресс Украинских Националистов.

Также участниками Комитета стали представители областной организации «Братство воинов ОУН-УПА», Областной организации инвалидов, ГО «Женщины Родины», Национального союза художников Украины, Национального союза писателей Украины, организаций «Антикриминальный выбор», «Последняя баррикада», «Всеукраинский союз обманутых вкладчиков», «Общество политических узников и репрессированных», «Общество возрождения Украинской Нации», «Всеукраинское объединение ветеранов» и др.

Возглавил Комитет председатель Кировоградской областной организации Национального союза писателей Украины Василий БОНДАР.

Основными направлениями деятельности Комитета определен мониторинг действий представителей государственной власти, донесение объективной информации населению, проведение массовых мероприятий и перестройка организационной структуры Комитета на территории Кировоградской области.

«Ввиду угрозы утраты государственности и демократических завоеваний народа Украины, которая возникла в результате действий режима Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, объявляем об объединении усилий и координации действий всех патриотических сил области для формирования движения сопротивления», - говорится в резолюции Комитета.