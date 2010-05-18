Регионалы таки хотят протащить закон об обысках нардепов-"террористов"

Верховной раде предлагают дополнить статью 27 “Неприкосновенность народного депутата Украины” закона о статусе народного депутата положением, которое позволяло бы “осмотр личных вещей и багажа народного депутата в случае прохождения им, как пассажиром воздушного судна, контроля на безопасность или на входе в здание Верховной Рады Украины”, для чего не нужно будет предварительно получать согласие ВР на привлечение нардепа к уголовной ответственности. Соответствующую законодательную новацию сегодня в аппарате ВР зарегистрировал депутат-регионал Василий Киселев.

В объяснительной записке к законопроекту автор обосновывает свое предложение тем, что разрешение на несанкционированные Радой обыски нардепов будет “способствовать предупреждению угрозы жизни и здоровью народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины, лиц, приглашенных на заседание Парламента Украины, и пассажиров воздушных судов, а также сделает невозможным внос в зал заседаний Верховной Рады Украины посторонних предметов, которые мешают народным депутатам Украины осуществлять полномочия относительно участия в заседаниях Верховной Рады Украины”.

В качестве примеров таких возможных угроз Киселев приводит “события, которые произошли в законодательном органе Армении в 1999 году” и в Верховной Раде 27 апреля этого года во время ратификации харьковских соглашений.