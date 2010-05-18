Верховная Рада приняла закон о «грязных деньгах»

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие такого решения проголосовали 356 народных депутатов.

Как отметил народный депутат Станислав АРЖЕВИТИН, докладывающий по данному вопросу, при внесении изменений в закон был учтен опыт международных организаций. Кроме того, принятым законом вносятся изменения в систему противодействия отмыванию средств.