Луценко возмущен: регионалы "валят" то, на чем "купили" людей
"На выборах врут все", но так...
Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО возмущен тем, что народные депутаты от Партии регионов отказываются принимать социальные законы, которые были инициированы ими специально под президентские выборы, и именно с помощью которых Виктор ЯНУКОВИЧ и выиграл эти выборы.
Как сообщает пресс-служба Гражданского движения «Народная самооборона» об этом он заявил вчера в эфире на телеканале “Украина”.
«Меня беспокоит, почему «регионалы» «валят» один за другим все законы, которые инициировали в этом направлении», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По его словам, за принятие закона о государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, который внес ранее депутат-«регионал» Михаил ПАПИЕВ, и о котором говорилось на выборах, был отдан только один голос от депутатов ПР. «Ни один депутат-регионал теперь этого не хочет», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, прибавив, что эти депутаты также провалили закон об охране детства относительно льготного кредитования на улучшение жилищных условий многодетных семей, закон о помощи на воспитание детей с трехлетнего возраста, закон по чернобыльцам, закон по жертвам нацистских преследований.
«Это означает лишь одно - двойные стандарты», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что «на всех выборах все политики несколько преувеличивают, может, даже, врут. Но нельзя так необдуманно обещать, а затем цинично у всех на глазах «валить» то, на чем вы «купили» людей”.
Также лидер «НС» напомнил «регионалам», что на выборах они обещали налоговые "каникулы" для малого и среднего бизнеса. «Каникулы закончились тем, что на всех базарах - черновицком, ривненском, одесском, львовском - высаживается по 120 человек из налоговой, подходят и говорят: «На этот счет 1 тыс. долларов или 1,5 тыс.», - утверждает Ю.ЛУЦЕНКО.
Он также обратил внимание на то, что все заявления лидера ПР накануне выборов о сильной команде профессионалов сегодня обернулись тем, что в правительстве увеличилось количество вице-премьеров, на 20% возросли расходы на Администрацию Президента и Кабмин. «Вдумайтесь, даже в Крыму сегодня 8 вице-премьеров! Это же обычный областной совет, господа, зачем их столько? Кто эти люди?», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Лидер «Народной самообороны» призвал власти услышать оппозицию и устранить эти грубые ошибки, которые вызывают возмущение.