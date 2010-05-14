Янукович поручил до июня доработать Программу экономических реформ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил специалистам до 1 июня доработать Программу экономических реформ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, такое поручение В.ЯНУКОВИЧ дал во время совещания с представителями Комитета экономических реформ. В совещании приняли участие глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, первый заместитель главы Администрации Президента Украины - исполнительный секретарь комитета Ирина АКИМОВА и эксперты, привлеченные к работе Комитета. Во время совещания были обсуждены принципы реформ, которые легли в основу Программы экономических реформ, этапность их проведения и критерии достижения успеха в их реализации.

Глава государства подчеркнул, что в решении этих вопросов он исходит из необходимости обеспечить в результате реализации Программы реформ повышение качества жизни граждан и качества социальных услуг, для чего нужно обеспечить стабилизацию государственных финансов, стабильный рост экономики, который должен сопровождаться снижением инфляции.

Президент отметил необходимость первоочередного решения вопросов проведения налоговой реформы, дерегулирования деятельности малого и среднего бизнеса, а также создания условий для значительного роста инвестиций в базовые отрасли и инфраструктуры, реформы системы социальной защиты и формирования прозрачного рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Были также определены ключевые реформы на второй (2011-2012 гг.) и третий (2013-2014 гг.) этапы реализации Программы.

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил необходимость привлечь к работе над проектом представителей фракций Верховной Рады, международных и национальных экспертов с целью превращения ее в консенсусную программу, в реализации которой заинтересовано общество.

Программа экономических реформ Президента В.ЯНУКОВИЧА будет утверждена на заседании Комитета 2 июня 2010 года.