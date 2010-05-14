Янукович: у меня подготовлена справка

Администрация Януковича не вмешивается в работу средств массовой информации. Об этом он заявил в интервью Би-би-си, комментируя заявление "Репортеров без границ" о попытках установить контроль над СМИ в Украине.

- Ваши критики говорят, что вы становитесь все более авторитарными, - спросил обозреватель британской телекорпорации. - Во-первых, преследование оппозиции, как мы это видим на примере Тимошенко. Во-вторых, уменьшается свобода прессы. Пресса, которая была очень свободной в этой стране, сейчас жалуется на то, что есть попытки установить над ней контроль...

- Эти обвинения выдвигает оппозиция. Если у нее есть какие-то доказательства этого, она может использовать свои возможности и обратиться в суд, - ответил Янукович.

- Но это не оппозиция, это "Репортеры без границ"... - настаивал журналист.

- Я читал эти письма, я хочу сказать, что я дал поручение работникам, которые занимаются вопросами контактов со средствами массовой информации. У меня подготовлена справка, которая исключает любое вмешательство со стороны администрации президента или моих работников в работу средств массовой информации. Таких фактов не существует, это неправда. Я об этом неоднократно говорил. Это попытка оппозиции обвинять меня в том, что есть притеснения свободы слова в Украине. В действительности этого нет. Я хотел бы, чтобы вы показали мне журналиста или главного редактора любого издательства, который бы подтвердил этот факт. Покажите мне! Есть определенные внутренние противоречия на уровне администрации тех или иных издательств, каналов или печатных средств массовой информации, частных, в которые ни я, ни мои работники не имеют права никак вмешиваться и регулировать между ними отношения. Это не наше дело, потому что это было бы, напротив, вмешательство, и я этого никогда не буду делать.