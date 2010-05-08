"Репортеры без границ" обеспокоены давлением власти на СМИ в Украине

Международная организация "Репортеры без границ" обеспокоена последними фактами давления украинской власти на средства массовой информации. Об этом говорится в заявлении организации.

В частности, организация обеспокоена последними заявлениями журналистов "1 +1" и СТБ о цензуре на их каналах.

"Поскольку такое давление на медиа в демократической стране неприемлемо, "Репортеры без границ "поддерживают сопротивление журналистов и призывают всех, кто верит в свободную прессу, поступать также", - говорится в заявлении.

"Репортеры без границ" также призывают руководителей телеканала "1 +1", которые допустили случаи цензуры, уважать своих журналистов и позволить им нормально работать.

Организация также напоминает, что 28 апреля она направила в адрес Президента Виктора ЯНУКОВИЧА открытое письмо об ухудшении состояния свободы слова в Украине.

Как сообщал УНИАН, 6 мая о введении цензуры заявили журналисты программы ТСН телеканала «1+1».

В открытом письме журналистов говорится: "Нам запретили освещать определенные темы и события. Наши сюжеты, в которых присутствует критика действующей власти, по политическим соображениям снимают с эфира”. “Окончательное решение относительно выхода материала в эфир принимается не редактором выпуска, и даже не шеф-редактором ТСН, а гендиректором 1+1", - отмечается в обращении.

Журналисты подчеркивают, что последней каплей стал итоговый выпуск ТСН, вышедший в эфир 2 мая, в котором "материалы о политическом противостоянии в ВР превратились в классические примеры информационного киллерства".

В то же время журналисты отмечают, что "смелая попытка коллеги Мирослава ОТКОВИЧА поднять проблему цензуры обернулась обвинениями в заангажированности, дилетантстве и непрофессионализме со стороны заместительницы главы Администрации Президента".

В то же время, генеральный директор группы “1+1” Александр ТКАЧЕНКО опроверг факты давления и проявления цензуры в ТСН.

В свою очередь, заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН отметила, что не вмешивается в редакционную политику частного телеканала «1+1».

7 мая о системной цензуре заявили 17 журналистов из программы «Окна» телеканала СТБ.