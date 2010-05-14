13 депутатов БЮТ перейдут к регионалам в Чернигове

Депутаты Черниговского областного совета во время сессии, которая состоится 14 мая, могут выразить недоверие председателю облсовета Наталье РОМАНОВОЙ, которая представляет БЮТ. Об этом сообщил УНИАН черниговский политический обозреватель Юрий ПАПЕРНЫЙ.

По его словам, на завтрашней сессии существует высокая вероятность снятия с должности руководителя областного совета.

"Если отчет РОМАНОВОЙ, который будет рассматриваться, позволит поставить вопрос некомпетентности председателя с точки зрения решения местных вопросов, то депутаты могут вынести на обсуждение вопрос о недоверии председателю облсовета", - сказал Ю.ПАПЕРНЫЙ.

По мнению эксперта, для реализации этого вопроса нужна поддержка только 7-8 депутатов от БЮТ. "Те, кто задумывает кадровые изменения в облсовете, считают, что у них эти голоса есть", - заявил Ю.ПАПЕРНЫЙ.

Кроме того, он не исключает возможность рассмотрения этого вопроса в закрытом режиме. Для выражения недоверия председателю облсовета необходимо 60 (2/3 голоса от его состава).

В то же время, местные СМИ сообщают о намерениях переформатировать депутатское большинство в Черниговском областном совете, что также должно состояться завтра. Ожидается, что в него войдут фракции Партии регионов, КПУ, СПУ, Народной партии и перебежчики из фракций БЮТ и НУ-НС. По данным газеты "Сіверщина", из фракции "Нашей Украины" согласились войти в пропрезидентское большинство предприниматель Сергей БЕРЕСТОВЫЙ и банкир Николай ТАРАСОВЕЦ. Из БЮТ готовы пополнить ряды большинства 13 депутатов областного совета. По одной версии, председатель областного совета Наталья РОМАНОВА "откупилась" этими 13 перебежчиками, чтобы остаться в должности. По другой версии – ее должны заменить регионалом, последним первым секретарем обкома КПУ Петром ШАПОВАЛОМ, который неоднократно возглавлял облсовет (в 1994-1995,1995-1998,1998-2001 гг.).

Народный депутат Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) сообщил черниговским журналистам (изданию "Високий Вал"), что вопрос смены руководства областного совета рассматривается в облгосадминистрации. "Я могу с уверенностью сказать, что именно такое требование и условие выставляли ХОМЕНКО, назначая его повторно на должность председателя обладминистрации, что он сделает все для смены руководства областного совета", - подчеркнул О.ЛЯШКО.

По его информации, такую задачу поставили всем губернаторам, где областными советами руководят "бютовцы". "Поэтому я не исключаю, что часть наших депутатов, которые являются "бюджетниками" и зависимы от обладминистрации, могут поддаться на давление, чтобы принять нужные для власти решения", - заметил депутат.