Ляшко говорит, что хотел помочь выполнить обещания Януковича

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО заявляет, что новая власть - Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ - вместо снижения налогов усиливает фискальное давление на отечественных производителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, так О.ЛЯШКО прокомментировал сегодняшний отказ фракции Партии регионов поддержать голосованием законопроекты о введении налоговых каникул для малого и среднего бизнеса, а также о снижении налогов на добавленную стоимость и на прибыль.

"Три важнейших законопроекта не были поддержаны, и это тем более вызывает удивление, потому что именно это Виктор ЯНУКОВИЧ обещал, баллотируясь на пост Президента - это и налоговые каникулы, и снижение налога на прибыль, и снижения НДС", - сказал О.ЛЯШКО.

По словам депутата, в частности, один из законопроектов предусматривал снижение с 20% до 16% налога на прибыль предприятий, что должно было способствовать развитию малого и среднего бизнеса. "Этим законопроектом предлагалось установить целый ряд льгот, преференций, послаблений, в том числе налогового, административного давления на малый и средний бизнес и среднее предпринимательство", - сообщил представитель фракции БЮТ.

По мнению О.ЛЯШКО, такие действия Партии регионов вызывают по меньшей мере удивление. "Уже в течение нескольких месяцев нынешней властью не был зарегистрирован ни один законопроект во исполнение обещаний, которые давал ЯНУКОВИЧ. И когда я решил им помочь, подав все эти три законопроекта, коалиция отказалась их поддержать", - добавил он.

Народный депутат считает, что эта ситуация свидетельствует о том, что В.ЯНУКОВИЧ даже не думает выполнять то, что провозглашал в своих предвыборных речах и лозунгах. "Напротив, несколько дней назад были повышены налоги на виноделие и на горюче-смазочные материалы. Это приведет к тому, что 600 тыс. людей, которые работают в винодельной отрасли, потеряют работу, а цены на бензин и дизельное топливо поднимутся в несколько раз и ударят по крестьянам", - убежден О.ЛЯШКО.