Как возобновить работу алюминиевого комбината?

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ и генеральный директор объединенной компании "Российский алюминий", миллиардер Олег ДЕРИПАСКА во время состоявшейся на днях в Киеве встречи определили пути возобновления полноценной работы Запорожского алюминиевого комбината (ОАО "ЗАлк", г. Запорожье).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции запорожский губернатор Борис ПЕТРОВ.

"Они наметили ряд серьезных шагов, которые приведут к развитию этого предприятия. Надеюсь, что они скоро будут изложены на бумаге", - сказал губернатор.

Справка УНИАН. "ЗАлК" - единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн первичного алюминия в год.

В 2004 году собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 году "ЗАлК" перешел под контроль объединенной компании "Российский алюминий" (ОК "РусАл"), созданной в марте 2007 года путем слияния "РусАла", СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

С 2005 г. руководство предприятия периодически заявляло о возможности остановки комбината ввиду нерентабельности производства при существующих тарифах на электроэнергию. Компания СУАЛ, а затем ОК "РусАл" обращались к властям Украины с просьбой вновь ввести для комбината дифференцированный тариф на электроэнергию, который существовал до его отмены в 2005 году, но безрезультатно.

В январе 2008 г. генеральный директор ОАО "ЗАлК" Александр КОТЮК заявил, что Запорожский алюминиевый комбинат в результате повышения тарифа на электроэнергию до отметки 6 центов за 1кВт/ч стал "планово убыточным". 3 ноября 2008 года объединенная компания "РусАл" - владелец контрольного пакета акций Запорожского алюминиевого комбината приступила к консервации электролизного и глиноземного производств предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО "ЗАлК", причина принятия решения о консервации данных производств - отсутствие решения правительства Украины о предоставлении комбинату дифференцированного тарифа на электроэнергию в соответствии с мировой практикой.