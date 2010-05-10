Оппозиционные силы создали Комитет защиты Украины

Представители внепарламентских и парламентских политических сил сегодня подписали учредительный акт о создании Комитета защиты Украины для координации совместных действий в отстаивании национальных интересов страны.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в Союзе писателей Украины.

В частности, под этим документом поставили свои подписи 7 руководителей и представителей парламентских партий, в частности, Народного Руха Украины, партии «Батькивщина», Европейской партии Украины, Украинской социал-демократической партии, Партии защитников Отечесива, партии “Реформы и Порядок”, “Народной самообороны”. Из внепарламентских партий инициативу поддержали ВО «Свобода», Украинская партия. Руководители КУН и УНП планируют завтра поставить под этим документом свои подписи.

Кроме того, создание Комитета защиты Украины поддержали и УРП «Собор», «Наша Украина» и “Украинская платформа”, но их руководство отметило, что окончательное решение о предоставлении согласия в виде подписи будет принято на днях после заседания актива этих политических сил.

В то же время, партия «Гражданская позиция» Анатолия ГРИЦЕНКО поддержала инициативу, но потом ее лидер отказался формально подтвердить соответствующее решение. В интервью журналистам он мотивировал это тем, что сегодня на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО нашел информацию, что именно она является лидером объединенной оппозиции, хотя официально ее такими полномочиями пока никто не наделял.

Что касается непосредственно учредительного акта о создании Комитета защиты Украины, то в нем, в частности, отмечается, что “организационной основой Комитета является его всеукраинский характер, участие граждан, равенство представительства политических партий и общественных организаций, координация их действий как в центре, так и на местах».

Также подписанты единогласно утвердили координатором организации известного украинского писателя Дмитрия ПАВЛЫЧКО.