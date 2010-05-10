Украинцы Италии против действий Президента, правительства и ВР

Украинцы Италии протестуют против действий Президента, правительства и Верховной Рады Украины.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе председатель Христианской общины украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ, об этом говорится в открытом обращении на имя высших должностных лиц Украины, которое подписали 32 представителя украинских общественных организаций Италии.

«Мы, граждане Украины, руководители украинских общественных организаций Италии, выражаем наш протест против антиукраинских действий Президента, правительства и Верховной Рады Украины! Мы решительно осуждаем позорные решения относительно Черноморского флота РФ, пересмотра украинской истории, в частности, взглядов на Голодомор, освободительные соревнования ОУН-УПА и другие ее трагические страницы. Призываем власть Украины не продавать независимость Родины, поскольку это самое большое преступление перед Богом и людьми!”, - говорится в обращении.

Украинцы Италии увидели, что над Украиной нависли несколько угроз, среди которых экономическая, политическая и гуманитарная.

Так, в документе отмечается, что обмен продления срока пребывания Черноморского флота России в Крыму на скидки на газ, а также запланированная передача России контроля над украинской ГТС и «Нафтогазом» могут уже в ближайшее время превратить Украину в придаток российской экономики.

Украинцы в Италии также обеспокоены ситуацией со свободой слова.

«Свобода слова в Украине медленно сводится к прагматичной толерантности к власти со стороны ведущих СМИ, в частности основных телеканалов (понятно, не без участия их владельцев). С отходом Виктора ЮЩЕНКО от власти практически прекратились критические материалы о Президенте, и это уже точно не потому, что у нового Президента нет недостатков», - говорится в обращении.

Говоря об угрозах в гуманитарном секторе, украинцы в Италии отметили, что назначение министром науки и образования Дмитрия ТАБАЧНИКА, переписывание школьных учебников, возвращения российских каналов в украинской телеэфир и установление памятника Сталину в Запорожье являются неопровержимыми шагами на уничтожение всего украинского.

«Кульминацией стали последние заявления Президента В.ЯНУКОВИЧА в ПАСЕ относительно Голодомора как общей трагедии народов Советского Союза. Даже дань памяти перед невинно замордованными голодом наибольшего в истории геноцида не остановила “лидера” очередной раз выслуживать перед “старшим братом” и повторить позицию делегации соседнего государства», - сказано в документе.

«Обращаемся ко всей прогрессивной общественности Востока и Запада Украины объединиться вокруг национальных, духовных и демократических ценностей и защитить наше государство, его территориальную целостность и суверенитет», - завершают свое обращение украинцы в Италии.