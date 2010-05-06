Нардепа-нунсовца вызвали в прокуратуру

Народного депутата от «Нашей Украины – Народной самообороны» Андрея ПАРУБИЯ вызывают в прокуратуру Киева по поводу событий в Верховной Раде 27 апреля.

Об этом УНИАН сообщил сам А.ПАРУБИЙ.

«Сегодня утром я получил две повестки от следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры г. Киева в связи с расследованием факта совершения хулиганских действий в Верховной Раде Украины», - сказал он.

Он отметил, что его вызывают в качестве свидетеля.

По словам А.ПАРУБИЯ, повестки он получил сегодня с требованием явиться в прокуратуру вчера, 5 мая, и сегодня, 6 мая.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли стычки между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева после этого возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины.