В Днепропетровске создан Комитет защиты Украины

В Днепропетровске создан областной Комитет защиты Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной организации ВО «Батькивщина».

Соглашение об организации общественного движения «Комитет защиты Украины» подписали руководители около 20 областных организаций политических партий и общественных организаций. В частности, ВО «Батькивщина», партий «Собор», «Народный Союз Наша Украина», «Реформы и порядок», Украинской социал-демократической партии, Партии защитников Отечества, Конгресса украинских националистов.

«Основными задачами Комитета определена защита суверенитета, государственной целостности и национальных интересов Украины, контроль над соблюдением положений Конституции Украины всеми ветвями власти, объединение всех демократических сил для денонсации «преступных» соглашений, подписанных действующей властью», - отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам председателя Днепропетровской областной организации ВО «Батькивщина» Антонины УЛЬЯХИНОЙ, руководящим органом Комитета станет Совет, который будет сформирован из представителей всех партий и организаций. В ближайшее время совет на своем заседании изберет председателя или сопредседателей Комитета защиты Украины.