Ющенко против грязной болтовни и плача Ярославны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что и следующие выборы Президента будут всенародными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

В.ЮЩЕНКО назвал дискуссию относительно избрания Президента Верховной Радой преждевременной и бесперспективной. "В обществе, где не решена проблема тарифов, могут вести дискуссии избирать ли Президента в парламенте, или избирать Президента в обществе", - сказал он, добавив, что "если бы все перед этим было решено, я бы согласился на эту дискуссию. Они ее проиграют, но досадно, жалко времени, которое мы можем тратить на эту пустую, грязную болтовню".

Он убежден, что "другого способа нет для нормализации ситуации в парламенте, чем сесть за круглый стол, сформулировать национальные приоритеты и вокруг национальных приоритетов договориться до согласованной политики".

Президент выразил готовность быть участником такого стола. "Я подчеркиваю, чтобы речь шла не о плаче Ярославны на Петровском валу, а речь шла о тех обязательствах, которые, если они подписываются, власть должна их выполнять", - сказал В.ЮЩЕНКО.

"Мне досадно, что ведущая политическая сила, которая подписала Универсал национального единства, до сегодняшнего дня мало что сделала, чтобы выполнить хотя бы одну позицию - начиная от рынка земли.... заканчивая законом о Кабмине и другими законодательными инициативами, которых сегодня приблизительно 25, которые касаются системы власти, полномочий и отношений между институтами", - сказал В.ЮЩЕНКО.

“Я думаю, что многим украинским политикам нужно отказаться от того чванства, которое сегодня проявляется у политиков, ощущения вседозволенности, ощущения того, что за этим не стоит ответственность”, - отметил он.

В.ЮЩЕНКО в который раз призвал политические силы сесть за круглый стол. “Одной из функций власти является формирование стабильности”, - отметил он. “Меня очень удивляет, что от правительства, от ряда фракций, от руководителей фракций идут предложения, которые можно очень часто отнести к авантюрам”, - сказал он. Президент убежден, что значительная часть украинских политиков, в том числе в парламенте, сегодня не понимают своей миссии ответственности, которая лежит на них, “и в том числе необходимости консолидации не только в парламенте, но и в украинском обществе”. Он в который раз отметил, что поиск понимания является проблемой в Украине номер один.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, будут ли следующие президентские выборы всенародными, или будут проходить в парламенте, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не исключил, что в 2009 году Президента будет избирать ВР.