Украинская диаспора в США показала Грищенко, как она зла (фото)

Акцию протеста против продления пребывания российского флота в Крыму провело украинское общество в США.

Протест состоялся во время двухдневного визита Министра иностранных дел Украины Константина Грищенко в США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, несколько сотен протестантов собрались перед домом Постоянного представительства Украины при ООН, где у Грищенко была запланирована встреча с представителями украинского общества.

Лозунги, под которыми проходил митинг, были крайне драматичными: "Независимость Украины в опасности!", "Украинская свобода не продается". Не обошлось, понятно и без красно-черного флага и слоганов: "Степан Бандера и Роман Шухевич - герои Украины!".

"Мы протестовали напротив Миссии, чтобы господин Грищенко понял, что украинское общество и украинская диаспора тут очень зла", - объяснила неудовлетворение украинским внешнеполитическим курсом одна из организаторов акции, президент Украинского конгресового комитета Америки (УККА) Тамара Олекси.

Министр к соотечественникам так и не вышел. Когда стало понятно, что встреча украинского общества с Грищенко не состоится, демонстранты переместились к российской Миссии при ООН. Наблюдателями украинских политических демонстрантов стали рядовые американцы, которые часто останавливались и расспрашивали о причине протеста.

Инициатором акции был УККА, к нему присоединились достаточно много других общественных организаций: "Украинская новая волна", Союз украинок Америки, Организация украинской молодежи "Суста". Публика собралась довольно разнообразная: были и такие почтенные представители старшего поколения диаспоры, как Аскольд Лозинский, пришли и дети американских украинцев, которые уже почти не говорят по-украински.

Были многие молодые люди, которые недавно приехали в США на учебу или на работу.

"Это большая боль для всех, ощущение потери суверенности и независимости Украины. В Украине свертывается демократия, идет нарушение Конституции, происходит продажа Украины Страшно, что мы теряем даже то, что было добыто за последние 20 лет", - поделилась ощущениями председатель "Украинской новой волны" Мирослава Роздольска.

"Действия власти побуждают к объединению всех общественных сил, сегодня это не такое большое выступление, но это начало серьезного гражданского сопротивления", - считает госпожа Мирослава.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в Нью-Йорке принял участие в Конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия, организованной ООН. Министр выступил на конференции, встретился с рядом коллег-министров из других стран, принял участие в рабочем ланче, организованном Государственным секретарем США Хилари Клинтон для глав делегаций ряда влиятельных стран-участниц Конференции. Также глава дипломатического ведомства страны имел встречу с Верховным представителем ЕС из иностранных дел и политики безопасности, Вице-президентом Европейской Комиссии Кэтрин Эштон.