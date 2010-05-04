Губернатор просит партийных лидеров не портить День Победы

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Ярослав СУХОЙ призвал местных политиков не использовать партийную символику во время празднования 65-летия Великой Победы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, с соответствующим письмом Я.СУХОЙ обратился к руководителям политических партий области.

«Учитывая обращение общественных организаций и с целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций во время празднования, прошу воздержаться от использования партийной символики в ходе празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», – говорится в обращении главы облгосадминистрации.

Я.СУХОЙ также выразил убеждение, что именно благодаря победе в 1945 году Украина сумела обрести независимость.

Губернатор призвал жителей области, а в их числе – и активистов политических партий, достойно встретить этот праздник, отдав почести павшим и должным образом поздравив ветеранов.