У Тимошенко "разведали", что еще Янукович готовится сдать России

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА готовится к передаче России Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"ЯНУКОВИЧ начал сдавать национальные интересы, и это только начало сдачи. Чем они будут объяснять, каким газовым соглашением, когда будут отдавать нашу гидроаккумулирующую Днестровскую электростанцию, которая является нашим стратегическим интересом? А это соглашение планируется для подписания", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции подчеркнула, что власть В.ЯНУКОВИЧА не остановится на харьковских соглашениях и будет продолжать постепенно отдавать России украинские стратегические предприятия.

"Я убеждена, что в Украине разворачиваются не случайные договоры, а программа, которая хорошо продумана, предварительно договорена, и она сегодня претворяется в жизнь", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, Днестровская ГАЭС является одной из крупнейших в мире гидроаккумулирующих электростанций. Ее строительство было начато в 1983 году. Основными функциями Днестровской ГАЭС являются регулирование частоты и графика нагрузок в энергосистеме Украины, формирование аварийного резерва электроэнергии.

Установленная электрическая мощность Днестровской ГАЭС (7 насосов-турбин) в генераторном режиме должна составлять 2268 МВт, в насосном режиме - 2947 МВт. Проект станции предусматривает установление семи однотипных гидроагрегатов. Общая сметная стоимость строительства составляет 5,8 млрд. грн.

Правительство Ю.ТИМОШЕНКО "разморозило" строительство этого долгостроя времен Советского Союза. В декабре 2009 года Кабинет министров Украины увеличил объемы государственных капитальных вложений в строительство первой очереди Днестровской ГАЭС в составе трех гидроагрегатов с 291 млн. 609,322 тыс. грн. до 391 млн. 609,322 тыс. грн.