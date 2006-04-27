Черновецкий назвал условие, при котором он уйдет в отставку

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ настаивает на введении доплат для бедного населения столицы за вредность проживания с богатыми.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, отметив, что эта его позиция является принципиальной, «я буду на этом настаивать».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, люди, живущие в Киеве сегодня на зарплату ниже прожиточного минимума, рядом с миллиардерами-чиновниками и миллионерами-предпринимателями, страдают от этого. «В связи с таким сожительством цены на продукты питания, на недвижимость, на все очень высокие. Эти люди (богатые) платят любые деньги, они их не считают, потому что много зарабатывают, а обычные киевляне от этого страдают. Это болезнь не только Киева. Я не позволю, чтобы 80% киевлян страдало от совместного проживания с миллиардерами и миллионерами», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На вопрос журналистов, какой размер доплат планируется ввести и кому именно их будут выплачивать, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что уже сегодня эта схема обсуждалась среди руководства города. «По 50, по 100 гривен каждому, но мне так не нравится. Мне хочется сначала разобраться с каждой категорией людей, и потом я скажу», - сказал мэр. Он также подчеркнул, что окончательное решение по введению этих доплат в Киеве примет сессия Киевсовета. «Но принципиально: такое решение будет воплощено в жизнь или я уйду с поста главы (города)», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.