Тимошенко не собирается покидать страну

Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не планирует покидать страну в ответ на запугивание властью возбудить против нее уголовное дело. Об этом она сказала, выступая в Луцке.

«Если кто-то думает, что господин АЗАРОВ на всех каналах телевидения рассказывает, что будут возбуждены уголовные дела, возможно, они думают, что я покину страну и уеду от них где-то прятаться, то пусть они на это не полагаются. Я буду стоять настолько, насколько у меня хватит человеческих сил, насколько я смогу это делать, настолько я буду это делать», - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО ее официальный сайт.

Она убеждена, что заявления о возбуждении уголовных дел -я попытка запугать оппозицию.

«Заявления о возбуждении уголовных дел против депутатов, политиков, отдельных бизнесменов является попыткой запугать оппозицию, которая сейчас пытается объединить людей для защиты национальных интересов Украины. Я думаю, что если мы будем едины, если мы будем все вместе, то им вряд ли удастся что-то с репрессиями. Они будут себя этими репрессиями еще больше унижать», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.