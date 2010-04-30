Азаров пригласил Путина к модернизации украинской ГТС

Украина и Россия договорились вместе работать с привлечением Европейского Союза над модернизацией украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге после заседания межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в Сочи.

«Сегодня мы договорились, чтобы вместе изучить возможность и гарантии того, чтобы эти поставки (газа и нефти) были на многие годы вперед, и чтобы мы вместе работали в плане модернизации нашей газотранспортной системы с участием, конечно, наших европейских партнеров», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим он подчеркнул, что украинская сторона понимает трудности, которые возникли у российского бюджета в результате снижения цены на газ для Украины, и оценивает те плюсы, которые получила Украина в результате этого, и выразил благодарность за такое решение российской стороны.

«Мы за это вам, безусловно, благодарны. Это позволит нам аккумулировать определенные ресурсы и направить их, прежде всего, на стабилизацию экономической ситуации», - сказал Н.АЗАРОВ.