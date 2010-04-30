Семиноженко напомнили, что входит в его обязанности

Вице-премьер министр Украины по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО должен “прекратить выполнять партийные поручения и наконец заняться гуманитарной сферой в целом”.

Об этом заявила народный депутат Украины, заместитель председателя партии “Единый центр” Леся ОРОБЕЦ, комментируя поручение В.СЕМИНОЖЕНКО проверить законность обязательного дублирования фильмов на украинском языке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого центра”, Л.ОРОБЕЦ отметила, что В.СЕМИНОЖЕНКО “за время пребывания в должности запомнился только как последовательный борец с украинским языком, а не как управленец, который предлагает реформы в гуманитарной сфере”. Она напомнила, что в обязанности гуманитарного вице-премьера входит не только “надзор за культурой и образованием, а также вопросы реформирования системы здравоохранения и социальной защиты, пенсионная реформа и в целом улучшение качественных показателей жизни граждан”.

«За два месяца работы правительства мы ни одного слова не услышали о том, как будет повышаться уровень предоставления медицинских услуг, социальной защиты инвалидов, пенсионеров, матерей и детей, а вместо этого каждый день раздаются заявления, которые больше похожи на лоббирование интересов политиков и бизнеса других государств, чем на улучшение ситуации в гуманитарной сфере», - отметила она.

Л.ОРОБЕЦ считает, что в ситуации, когда “темпы вымирания населения в Украине являются самыми высокими среди европейских государств, а причинами такой ситуации остаются болезни, неподобающая пропаганда здорового образа жизни и плохое качество первичной медико-санитарной помощи”, власть вместо того, чтобы “браться за решение серьезных проблем, стоящих перед страной, разменивается на реверансы в сторону северного соседа». По ее словам, становится очевидным, что “партия власти и сформированное ею правительство начали не с той стороны”.

Л.ОРОБЕЦ предлагает правительству “оставить в покое украинский язык и не беспокоиться о таких «важных» вопросах, как переименование ракетных крейсеров”. «В стране накопилось много проблем, и правительственным чиновникам время забыть о своих партийных билетах и, наконец, становиться государственными деятелями, а если для этого им не хватает ни мужества, ни профессионализма, тогда они должны оставить государственную службу», - считает она.