Турчинов думает, что наезд на Тимошенко - отвлекающий маневр власти

Руководитель Центрального штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ называет пустыми обвинения премьер-министра Николая АЗАРОВА в адрес лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО в хищении бюджетных средств, целью которых является отвлечение внимания общественности от предательства, связанного с соглашением о Черноморском флоте РФ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

«Это все пустые обвинения, цель которых - отвлечь внимание общественности от предательства, связанного с соглашением о Черноморском флоте РФ, и тех проблем, с которыми правительство АЗАРОВА не может справиться», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

«Все эти заявления - дымовая завеса, цель которых, опираясь на бессмысленные цифры, развязать репрессии против своих политических оппонентов», - отметил А.ТУРЧИНОВ, добавив, что 100 млрд., о которых говорит Н.АЗАРОВ, - это почти 50% всего бюджета Украины.

Он напомнил, что «социальные прожекты» Партии регионов до сих пор не выполнены, а вместо повышения пенсий происходит задержка с их выплатой.

По словам руководителя Центрального штаба БЮТ, властью построена мощная репрессивная машина, которая работает на выполнение политических заказов.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ отметил, что Генеральная прокуратура – единственный орган, состав которого фактически не изменился после избрания Виктора ЯНУКОВИЧА, «и не изменился именно потому, что и раньше работал по заказу Партии регионов».

«Добавляйте сюда МВД, СБУ, налоговую и деморализованную судебную власть», - сказал он.

«Если бы были реальные проблемы с нецелевым использованием средств или злоупотреблениями, то, безусловно, были бы открыты дела еще в прошлом году, когда правительство непосредственно работало, и все экономические и социальные программы реализовывались», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Он заявил, что действующая власть не только быстро сдает национальные интересы Украины, но и еще быстрее превращается в тоталитарный режим. “А у всех режимов есть один ответ на действия оппозиции - это репрессии”, - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, Н.АЗАРОВ заявил о необходимости привлечения экс-руководителя украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО и других должностных лиц к уголовной ответственности за хищение бюджета.

«Действия предыдущего правительства нанесли государству убытки размером в 100 млрд. грн., а потому материалы о выполнении бюджета 2009 года должны рассматриваться не только народными депутатами, а, в первую очередь, правоохранительными органами, и бывшая премьер-министр, а также должностные лица должны понести уголовную ответственность за это», - сказал Н.АЗАРОВ.