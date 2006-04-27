Ехануров ”наехал” на Пинзеника

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ обвиняет министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА в снижении рейтингов НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сказал сегодня в ходе заседания Кабинета Министров Украины.

«К вам большая просьба. Вы уже с «Нафтогазом» вопрос решили - рейтинги уже снизили на один пункт. Теперь вы рассказываете главе Фонда (Фонда государственного имущества - УНИАН), может ли она выполнить план (поступления от приватизации - УНИАН). Другую формулу находите для лексики», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, перебивая выступление В.ПИНЗЕНИКА о рисках бюджета в текущем году.

В ответ В.ПИНЗЕНИК сказал: «Я рассказываю официальные данные. Я хочу обратить внимание на те решения, которые принимает правительство».

Перепалка возникла, когда В.ПИНЗЕНИК сообщил о том, что годовой план поступлений в бюджет от приватизации в первом квартале выполнен на 3% при годовом плане 2,2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Кабинет Министров Украины не утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщил министр финансов В.ПИНЗЕНИК, поданный руководством компании на рассмотрение правительства проект финансового плана «не закрывает проблем, которые сегодня имеются у НАКа». В частности, отметил министр, документом не разрешается проблема годового финансового баланса компании, а также проблема кассовых разрывов.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей ИВЧЕНКО заявил, что считает некорректной позицию Министерства финансов Украины в отношении «Нафтогаза». Он, в частности, опроверг информацию В.ПИНЗЕНИКА о существовании больших операционных расходов, заложенных в финансовом плане компании на 2006 год. Он сообщил, что в 2005 году компания сократила операционные расходы на 5 млрд. грн., а в 2006 году прогнозируется их сокращение на 3,5 млрд. грн. «О том космосе, о котором рассказывает В.ПИНЗЕНИК, пускай рассказывает в политическом шоу. Нельзя сделать «Нафтогаз» Пенсионным фондом государства», - подытожил А.ИВЧЕНКО.

25 апреля т.г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с «BB-» до «B+» в связи с ухудшением финансового состояния компании. Прогноз по рейтингам компании по-прежнему «Негативный».

Также Fitch Ratings понизило приоритетный необеспеченный рейтинг выпуска еврооблигаций компании на сумму 500 млн. долл. с погашением в 2007 г. с «BB-» до «B+».

Понижение рейтингов связано с ожиданиями Fitch того, что у «Нафтогаза» могут возникнуть серьезные проблемы с ликвидностью: компания сталкивается с трудностями ввиду повышения стоимости природного газа в условиях регулируемых тарифов на газ на внутреннем рынке.

Кроме того, Fitch Ratings отмечает, что правительство страны отказалось подписать финансовый план «Нафтогаза» на 2006 г., потребовав сократить расходы по ряду зарубежных проектов компании в целях сохранения денежных средств, вместо того, чтобы разрешить компании повысить цены на газ для населения. Одновременно Министерство финансов Украины заявило, что просроченная задолженность «Нафтогаза» по уплате налогов составляет 118 млн. долл. В 2005 г. налоговое бремя «Нафтогаза» выросло на 90%, в то время как доходы компании по украинским стандартам бухгалтерского учета за тот же период увеличились всего на 11,7%.