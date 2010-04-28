Азаров хочет, чтобы Тимошенко села за разворовывание бюджета?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о необходимости привлечения экс-руководителя украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО и других должностных лиц к уголовной ответственности за разворовывание бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Действия предыдущего правительства нанесли государству ущерб в размере 100 млрд. грн., поэтому материалы о выполнении бюджета 2009-го года должны рассматриваться не только народными депутатами, а, в первую очередь, правоохранительными органами, и бывшая премьер-министр, а также должностные лица должны понести уголовную ответственность за это», - сказал Н.АЗАРОВ, напомнив, что правительство направило на рассмотрение Верховной Рады отчет о выполнении государственного бюджета в 2009-ом году.

Премьер добавил, что в отчете о выполнении бюджета изложены конкретные факты нарушений использования бюджетных средств.

«Это, собственно, отчет о бюджетном беспределе, который ввела ТИМОШЕНКО, когда нормой стало нецелевое использование и разворовывание средств налогоплательщиков, бессистемное и стремительное накопление долгов государства, административный рэкет в отношении бизнеса, невозмещение НДС и сбор налогов наперед, незаконное финансирование предвыборной кампании власти», - перечислил он.

В частности, Н.АЗАРОВ уточнил, что речь идет о неэффективном финансировании Государственного ипотечного учреждения для завершения строительства 5 тыс. квартир, которые выделялись во время избирательной кампании. «За квартиры, которые ТИМОШЕНКО раздавала в предвыборную кампанию, осталось должно Государственное ипотечное учреждение. Теперь в бюджете необходимо найти почти 1,7 млрд. грн. – оторвать их от медицины, образования и заплатить банкам долги за предвыборный пиар ТИМОШЕНКО», - объяснил премьер.

По его словам, правительство Ю.ТИМОШЕНКО осуществляло закупки автомобилей скорой помощи для сельской медицины в 1,6 раза дороже, чем их цена составляет на внутреннем рынке Украины.

Н.АЗАРОВ также напомнил о невозвращенном залоге в размере 800 млн. грн. компаниям за участие в конкурсе по продаже акций Одесского припортового завода. «Их также нужно возвращать, отрывая от людей в этом году», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Кроме того, глава правительства считает, что предыдущий состав Кабинета министров «неизвестно куда растратил 3 млрд. грн. иностранных экологических инвестиций, поскольку не был осуществлен ни один энергоэффективный проект”.

Премьер также напомнил о «кабальном» контракте, подписанном во времена премьерства Ю.ТИМОШЕНКО о поставках российского природного газа в Украину.