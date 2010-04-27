Путин рад, что в Украине начался путь к стабилизации

Заседание Верховной Рады Украины во вторник, на котором было ратифицировано соглашение по Черноморскому флоту РФ, свидетельствует о том, что новые украинские власти в состоянии консолидировать основные политические силы, несмотря на выходки оппозиции, и что они намерены по-новому выстраивать отношения с Россией.

Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на совещании в Сочи, передает РИА «Новости».

Ранее сегодня и Госдума РФ, и Верховная Рада ратифицировали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет, которое Россия и Украина подписали 21 апреля. В ходе ратификации документа в Раде произошла драка, в зал заседаний бросили дымовую шашку.

"То, что произошло сегодня в Киеве, для нас является, как минимум, двумя сигналами: во-первых, то, что новые украинские власти намерены по-новому выстраивать отношения с Россией, и что новые украинские власти в состоянии консолидировать вокруг себя общество и основные политические силы в стране", - сказал В.ПУТИН.

"Это, несмотря на хулиганские выходки оппозиции, означает, что начался путь к стабилизации политической ситуации в Украине, а это очень важный и хороший сигнал", - сказал российский премьер.

Он поблагодарил парламентариев за оперативное принятие решений по ратификации договоренностей, достигнутых в Харькове по пребыванию Черноморского флота в Крыму и по газовым проблемам.

"Хочу поблагодарить депутатов Госдумы за оперативное принятие решения по ратификации", - сказал Путин.

"Мы рассчитываем, что и по другим вопросам в сфере экономики мы сможем выстраивать долгосрочные отношения с Украиной", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

27 апреля с.г. Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении на 25 лет пребывания в Крыму Черноморского флота Российской Федерации. За принятие соответствующего решения проголосовали 236 народных депутатов, несмотря на то, что Комитет ВР по иностранным делам принял решение рекомендовать парламенту не ратифицировать его, потому что это соглашение является антиконституционным.