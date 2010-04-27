В Киеве милиция задержала главу Тернопольского облсовета
15:59, 27 апреля 2010Политика
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После вече возле памятника Шевченко
Задержанного председателя Тернопольского областного совета Алексея КАЙДУ доставили в Шевченковский райотдел внутренних дел в городе Киеве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», представители МВД не допускают к А.КАЙДЕ адвокатов.
Как сообщал УНИАН, по информации ВО “Свобода”, А.КАЙДА был задержан сегодня сразу после вече возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве.
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