Милиция насчитала возле ВР 7 тысяч митингующих

Сейчас возле Верховной Рады Украины, которая планирует сегодня рассмотреть проект Закона «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», находится около 7 тысяч митингующих – сторонников как оппозиционных сил, так и Партии регионов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, не уточнив при этом, сколько, по данным милиции, от какой политической силы возле парламента находится людей.

Также в милиции не стали называть количество своих сотрудников, которые обеспечивают правопорядок, отметив лишь, что их достаточно для того, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

Во избежание нежелательных последствий действий митингующих, сторонники разных политических сил отделены друг от друга кордонами «Беркута» и внутренних войск.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.

Оппозиционные партии заявили о неконституционности этого договора и обвинили В.ЯНУКОВИЧА в предательстве национальных интересов. Оппозиция инициировала национальное движение сопротивления против действий власти, которая пошла на подписание «харьковского пакта».