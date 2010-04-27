Тернопольский облсовет проведет выездное заседание под стенами ВР

27 апреля, в 10.00 у здания Верховной Рады Украины начнется объединенное с Ивано-Франковской и Львовской областными советами выездное заседание сессии Тернопольского облсовета по поводу обращения к Верховной Раде Украины относительно нератификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», соответствующее распоряжение издал председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА.

«Провести 27 апреля 2010 в Киеве объединенное с Ивано-Франковским и Львовским областными советами пленарное заседание тридцать первой сессии Тернопольского областного совета пятого созыва", - говорится, в частности, в распоряжении.