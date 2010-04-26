Ивано-Франковский горсовет требует отставки Януковича

Ивано-Франковский городской совет требует от Верховной Рады начать процедуру импичмента Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горсовета, об этом идет речь в обращении внеочередной сессии горсовета к Верховной Раде, Конституционному Суду и Генеральной прокуратуре, принятом сегодня в связи с украинско-российскими договоренностями о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Украине до 2042 года.

Депутаты Ивано-Франковского горсовета категорически осудили договоренности между президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ относительно базирования ЧФ России в Крыму.

По мнению депутатов горсовета, пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины является «фактором военной и политической нестабильности, создает угрозу втягивания Украины, без ее ведома, в межгосударственные конфликты».

«Виктор ЯНУКОВИЧ своими действиями узурпировал суверенное право украинского народа, поставил под угрозу государственный суверенитет Украины, порождает гражданское противостояние, способствует расколу Украины и превращению нашего государства в подконтрольную территорию другого иностранного государства – России, решая единолично не только судьбу всех граждан Украины, а судьбу их детей и внуков, – говорится в обращении. - Все это, а также тайный характер переговоров и попытки спешно «узаконить» свои действия неконституционным способом, под давлением через Верховную Раду Украины, которая в условиях тотальной узурпации всех ветвей власти Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и формированием так называемой парламентской коалиции не фракциями, а индивидуальным вхождением в нее народных депутатов Украины все больше и больше теряет легитимность как высший законодательный орган Украины, подпадает под признаки государственной измены».

«Учитывая изложенное, требуем от Верховной Рады Украины, Конституционного Суда Украины, Генеральной прокуратуры Украины инициировать устранение В.ЯНУКОВИЧА с поста Президента Украины в порядке импичмента за совершение государственной измены в соответствии со ст. 111 Конституции Украины», - отмечается в документе.

Ивано-Франковский горсовет обратился ко всем гражданам Украины, жителям г. Ивано-Франковска, общественных и политических организаций города с призывом объединиться для защиты Украины.

Депутаты также решили провести II выездное пленарное заседание внеочередной сессии Ивано-Франковского городского совета завтра в Киеве, а городскому председателю Ивано-Франковска Виктору АНУШКЕВИЧУСУ поручили осуществить все финансово-организационные мероприятия по обеспечению проведения этого заседания.

Как сообщалось, ранее обращения с призывом инициировать процедуру объявления импичмента В.ЯНУКОВИЧУ приняли Львовский городской и областной советы, а также Тернопольский облсовет. Ивано-Франковский облсовет по этому вопросу не смог собраться на сессию из-за отсутствия кворума.