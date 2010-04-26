Фельдман обещает распутать интригу со своим увольнением

Народный депутат Украины от БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН отказался возглавить харьковскую городскую организацию Всеукраинского объединения «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Исполнять обязанности руководителя городской организации «Батькивщины» в соответствии с последними кадровыми распоряжениями центрального аппарата партии я не буду. Пока остаюсь рядовым членом. Ухожу с руководящих должностей, но призываю всех партийцев не разваливать нашу партийную организацию», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

Он расценил как насмешку предложение возглавить харьковскую городскую организацию ВО «Батькивщина».

«Сегодня планировалось, чтобы я остался руководителем городской организации. Так планировалось комбинаторами этой ситуации, которая произошла в городе Харькове. Я на эту комбинацию идти не хочу, городскую организацию возглавляет господин ЛАРЧЕНКО. Прийти на место живого человека – для меня это было как насмешка. Я считаю, что я поступил правильно, я ушел», – объяснил депутат.

А.ФЕЛЬДМАН выразил удивление по поводу кадровых перестановок в руководстве Харьковской облорганизации ВО «Батькивщина», поскольку заявление по собственному желанию не писал и покидать политическую силу не собирается.

«Для меня последние кадровые изменения в руководстве местного БЮТа стали определенной неожиданностью. Во-первых, речь в разговоре с ТИМОШЕНКО шла о реформах в системе руководства партии по стране в целом, повышении эффективности городских, областных штабов, а не о стремительных кадровых назначениях. О кадровых перестановках или о каких-то тем более интригах вообще разговора не было. Во-вторых, никаких заявлений по собственному желанию не писал и никуда уходить не собирался», – подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН.

Он опроверг мнение о том, что кадровые перестановки вызваны неэффективностью его работы на посту председателя областной организации ВО «Батькивщина». По словам депутата, причины этих событий заключаются «исключительно во внутрипартийных интригах».

А.ФЕЛЬДМАН акцентировал, что давать оценку его работе в должности председателя облорганизации партии «могут только харьковчане, рядовые партийцы», а не те, «кто в удобных кабинетах назначал за деньги представителей криминалитета на государственные посты, кто не вложил ни копейки собственных денег в развитие партии».

Он подчеркнул, что не собирается сводить ни с кем политических счетов и оценивать новые назначения в партии.

«Я, в свою очередь, многое мог бы рассказать о своих коллегах, но не буду этого делать по этическим соображениям. Мне сегодня также некорректно высказываться по поводу назначения на должность исполняющего обязанности председателя областной партийной организации господина АВАКОВА, давать оценку тем более ТИМОШЕНКО», – сказал депутат.

А.ФЕЛЬДМАН подчеркнул, что еще не определился со своим дальнейшим пребыванием в рядах БЮТ, но главным критерием при этом будет «мнение всех харьковчан».

«Единственное, что на сегодня имеет для меня значение в политике, – это мнение моей команды и мнение всех харьковчан. В ближайшее время хочу собрать партийный актив, посоветоваться со своей командой о дальнейших перспективах. Также проведу социсследование и приму окончательное решение о формате пребывания в Блоке Юлии Тимошенко на этом основании», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

Народный депутат добавил, что, кроме него, с руководящих должностей организации ВО «Батькивщина» в Харьковской области уйдет большинство нынешних руководителей.

«Подал в отставку первый заместитель руководителя партии КОЗЛОВ, МАЙБОРОДА, я думаю, что сегодня уже написал или напишет заявление председатель фракции в областном совете господин СТРОНОВ, я думаю, что выйдет также ЛАРЧЕНКО», – сказал А.ФЕЛЬДМАН.

В конце он заверил, что дойдет «до основ, кто затеял эту интригу, кто внес деструктив в работу партии» и сделает соответствующие для себя выводы.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению президиума «ВО «Батькивщина» от 21 апреля 2010 года, А.ФЕЛЬДМАН освобожден от должности председателя Харьковской облорганизации «Батькивщины» «по собственному желанию». С 22 апреля 2010 г. исполняющим обязанности председателя Харьковской облорганизации «Батькивщины» назначен бывший губернатор Харьковской области Арсен АВАКОВ.