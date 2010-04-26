Винский может объединиться с СПУ, но не с Морозом

Процесс распада Социалистической партии Украины будет продолжаться и дальше, если в ней не произойдет замена лидера.

Об этом заявил председатель партии «Народна влада» Иосиф Винский в интервью Интернет-изданию «Главком», комментируя информацию о том, что СПУ вскоре может возглавить Василий Цушко.

«Соцпартия должна или заменить лидера, или будет распадаться дальше. Ну, а как иначе, если лидер партии не получает поддержки половины политсовета? Такого прецедента не было в истории партии», - сказал И.Винский.

«Морозу нужно было в 60 лет уйти почетным председателем партии и произвести ротацию, но он этого не сделал. Причем лучше будет, если Мороз сам инициирует эти изменения, потому что если он лично будет в этом заинтересован, этот процесс пройдет безболезненно и мягко. И лучшая кандидатура на нового лидера партии – это Цушко», - добавил лидер партии «Народа влада».

И.Винский также высоко оценил профессиональные качества нынешнего министра экономики: «Он (В.Цушко) – экономист по профессии, больше десяти лет работал в бюджетном комитете, был губернатором, министром. Мало людей в стране, которые имеют такую подготовку».

И.Винский также не исключил, что в случае смены лидера социалистов партия «Народна влада» может начать переговоры об объединении с СПУ.

«Я не уходил из партии идеологически, не писал заявления о выходе из партии, меня оттуда исключили. Если в Соцпартии будет другой лидер, наша партия будет вести переговоры о воссоединении с СПУ», - сказал он.